Rischio nucleare | l’Italia senza rifugi atomici conta sullo scirocco

(Di venerdì 30 settembre 2022) “Il problema oggi non è l’energia, ma il cuore dell’uomo” sosteneva profeticamente Albert Einstein. Fatti i debiti scongiuri, resta il fatto che in caso di incidenteil nostro Paese non disponga di una rete diantiper la popolazione. Il piano di prevenzione, in considerazione di eventuali condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, prevede che la popolazione che vive oltre i 200 km dall’epicentro dell’incidente e che potrebbe venire interessata dalle conseguenze dell’incidente dovrà attenersi ad una particolare attenzione alimentare, in quanto la radioattività rilasciata potrebbeminare l’intera filiera agricola del territorio. In questo caso, sarebbe necessario lo stop al consumo di alcuni alimenti, come i vegetali a foglia e il latte, come successe nel ...