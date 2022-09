Rischiamo davvero di rimanere senza segnale sui telefonini? (Di venerdì 30 settembre 2022) Un lancio di agenzia Reuters ha aperto uno squarcio su problema che potrebbe abbattersi sui consumatori e sulle aziende di tutta Europa. Nessun allarmismo, ma esiste il rischio che nei prossimi mesi le reti cellulari possano subire interruzioni di energia elettrica. Quel che sembrava impossibile solo pochi anni fa, ovvero soffrire del razionamento energetico, è entrato in tutte le agende dei governi nazionali. Un passo indietro. Come sappiamo, sulla scia del conflitto in Ucraina sono aumentate le possibilità di carenze energetiche. Un problema sistemico che, giusto per fare esempi vicini a noi, a volte può essere aggravato da situazioni nazionali come la chiusura di diverse centrali nucleari francesi per manutenzione. L’importanza della continuità di servizio Il servizio delle telecomunicazioni non può rischiare interruzioni. “Un servizio di pubblica utilità non può essere ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 settembre 2022) Un lancio di agenzia Reuters ha aperto uno squarcio su problema che potrebbe abbattersi sui consumatori e sulle aziende di tutta Europa. Nessun allarmismo, ma esiste il rischio che nei prossimi mesi le reti cellulari possano subire interruzioni di energia elettrica. Quel che sembrava impossibile solo pochi anni fa, ovvero soffrire del razionamento energetico, è entrato in tutte le agende dei governi nazionali. Un passo indietro. Come sappiamo, sulla scia del conflitto in Ucraina sono aumentate le possibilità di carenze energetiche. Un problema sistemico che, giusto per fare esempi vicini a noi, a volte può essere aggravato da situazioni nazionali come la chiusura di diverse centrali nucleari francesi per manutenzione. L’importanza della continuità di servizio Il servizio delle telecomunicazioni non può rischiare interruzioni. “Un servizio di pubblica utilità non può essere ...

