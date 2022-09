Riduzione dei consumi e contributi delle aziende, in Europa accordo sull'energia (Di venerdì 30 settembre 2022) Europa alla prese con il caro energia. I ventisette ministri dell'energia dei Paesi europei hanno raggiunto un accordo sulle misure di contenimento dei prezzi. L'azione di Bruxelles sarà volta a limitare il consumo di energia soprattutto nelle ore di punta e punterà sull'introduzione della leva dei contributi obbligatori di solidarietà da parte delle aziende che producono energia da combustibili fossili. Lo riferisce la presidenza ceca del Consiglio Ue. Via libera, dunque, al nuovo regolamento che prevede una Riduzione obbligatoria della domanda di elettricità nelle ore di punta, un massimale sui ricavi di mercato dei produttori di elettricità inframarginali e un contributo di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022)alla prese con il caro. I ventisette ministri dell'dei Paesi europei hanno raggiunto une misure di contenimento dei prezzi. L'azione di Bruxelles sarà volta a limitare il consumo disoprattutto nelle ore di punta e punterà'introduzione della leva deiobbligatori di solidarietà da parteche produconoda combustibili fossili. Lo riferisce la presidenza ceca del Consiglio Ue. Via libera, dunque, al nuovo regolamento che prevede unaobbligatoria della domanda di elettricità nelle ore di punta, un massimale sui ricavi di mercato dei produttori di elettricità inframarginali e un contributo di ...

