Richiamo alimentare per famosa barretta: il comunicato del Ministero (Di venerdì 30 settembre 2022) Nuovo giro di richiami alimentari per il Ministero della Salute che ha deciso di lanciare l'allerta per una barretta di un noto marchio: i dettagli. Il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo avviso di richiami alimentari per il popolo italiano. Infatti le autorità hanno ritirato dal mercato una barretta di fiocchi di farro e farro soffiato con mirtilli rossi, granella di nocciola e cannella bi per la presenza di allergeni. Tutti i dettagli sul prodotto ritirato dal mercato (Via WebSource)Il Governo Italiano continua a monitorare i prodotti messi sul mercato per tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su questi prodotti sono in aumento sia in Italia che negli altri paesi europei. Come ...

