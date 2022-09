Rhea Ripley: “Amo ciò che sto facendo con il Judgment Day e mi sto godendo il momento” (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Judgement Day è una delle colonne portanti di Raw, la fazione creata in origine da Edge sta riscuotendo sempre più successo e si è affermata come una delle attrazioni principali nella programmazione settimanale della WWE. Di recente Rhea Ripley ha raccontato durante la sua intervista con Metro News di come sta vivendo questo momento d’oro della stable. Mi sto godendo ogni singolo secondo Rhea Ripley ha parlato delle reazioni dei fan in merito alle sue strategie attuate per manipolare Dominik Mysterio che hanno portato al suo turn ai danni di Edge e Rey. A tal proposito l’ex Raw Women’s Champion ha aggiunto che è entusiasta della sua run con il Judgement Day, la Ripley si sta godendo ogni singolo istante al fianco di Damian Priest, Finn ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Judgement Day è una delle colonne portanti di Raw, la fazione creata in origine da Edge sta riscuotendo sempre più successo e si è affermata come una delle attrazioni principali nella programmazione settimanale della WWE. Di recenteha raccontato durante la sua intervista con Metro News di come sta vivendo questod’oro della stable. Mi stoogni singolo secondoha parlato delle reazioni dei fan in merito alle sue strategie attuate per manipolare Dominik Mysterio che hanno portato al suo turn ai danni di Edge e Rey. A tal proposito l’ex Raw Women’s Champion ha aggiunto che è entusiasta della sua run con il Judgement Day, lasi staogni singolo istante al fianco di Damian Priest, Finn ...

