Renato Zero, "Il Carrozzone" come metafora della vita (Di venerdì 30 settembre 2022) Renato Zero e l'analisi de Il Carrozzone: fra le più grandi interpretazioni di un artista poliedrico, eclettico, trasformista. Il ricordo, la caducità del tempo, la morte, le beffe della vita. Renato Zero, "Il Carrozzone": il circo della vita Photo Credits: TwitterCos'è la vita se non un enorme palcoscenico? Un circo popolato da giullari, buffoni, fanti o re. Ognuno ha il suo ruolo nella storia, certo: ma è una trama che ha per tutti i suoi protagonisti la stessa fine. Il Carrozzone è uno dei tanti modi in cui si definisce il circo, ma che con il tempo, ha assunto una connotazione dispregiativa. Del circo fanno parte gli artisti; ma anche quei fenomeni da baraccone a cui si ...

