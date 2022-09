RedBird, Cardinale spiega il nuovo Milan: 'È un gigante addormentato, lo faremo crescere come tutta la Serie A' (Di venerdì 30 settembre 2022) A poche settimane dal closing che ha visto il Milan cambiare proprietà, dal fondo americano Elliott all'altro fondo americano RedBird , emergono da Gerry Cardinale , fondatore e managing partner della ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022) A poche settimane dal closing che ha visto ilcambiare proprietà, dal fondo americano Elliott all'altro fondo americano, emergono da Gerry, fondatore e managing partner della ...

leggoit : RedBird, Cardinale spiega il nuovo #milan: «È un gigante addormentato, lo faremo crescere come tutta la Serie A» - tony62550278 : RT @FraNasato: Cardinale durante la Leaders Week a Londra: “Il #Milan è un acquisto lungimirante, secondo me, è una delle cose più emoziona… - Angelredblack1 : RT @FeliceRaimondo: Tutte le dichiarazioni di Gerry Cardinale alla Leaders Week: la vision di RedBird e il modo in cui i nuovi proprietari… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Milan, Billy Beane e l’uso dei dati nella strategia RedBird: Gerry Cardinale, Fondatore e Mana… - FeliceRaimondo : Tutte le dichiarazioni di Gerry Cardinale alla Leaders Week: la vision di RedBird e il modo in cui i nuovi propriet… -