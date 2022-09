Red Bull nella bufera per il budget cup, la FIA: 'Seguiremo le procedure' (Di venerdì 30 settembre 2022) Se prevedi un corpo di norme che abbia l'obiettivo di ridurre le disparità finanziarie, almeno in parte, tra grandi squadre e piccoli team , allora diventa cruciale anche il modo in cui ti ritrovi a ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 30 settembre 2022) Se prevedi un corpo di norme che abbia l'obiettivo di ridurre le disparità finanziarie, almeno in parte, tra grandi squadre e piccoli team , allora diventa cruciale anche il modo in cui ti ritrovi a ...

_fravcesca_ : RT @poesiadeimotori: “Il budget cap e la Red Bull? Non riguarda solo il 2021, anche 2022 e 2023. Se noi e la Ferrari sapessimo che si posso… - BarbaraPremoli : La Red Bull ha superato il budget cap? La FIA avvia indagini - MotoriNoLimits : La Red Bull ha superato il budget cap? La FIA avvia indagini - Maualt79 : RT @poesiadeimotori: Ipotizziamo per un istante che venga appurato che Red Bull ha sforato di quei 5 milioni nel 2021. Entrambi i titoli mo… - ChiaraRommi : RT @poesiadeimotori: “Il budget cap e la Red Bull? Non riguarda solo il 2021, anche 2022 e 2023. Se noi e la Ferrari sapessimo che si posso… -