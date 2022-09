Re Carlo III | l’attesa incoronazione tra tradizioni e stranezze

(Di venerdì 30 settembre 2022) Oramai l’attenzione è tutta sull’di ree della regina Camilla. Il nuovo sovrano si è subito messo al lavoro e proprio nella giornata di oggi sono state mostrate le effigie ufficiali che saranno presenti nelle nuove monete. Tutto tace, però, sull’organizzazione del grande evento. Ecco quali sono i dettagli di cui possiamo dirci certi,medievali comprese. Probabilmente ci vorrà ancora del tempo fino al giorno dell’di reIII. La storia ci dice che la stessa regina Elisabetta II ha aspettato quasi 16 mesi per la cerimonia ufficiale. Il Telegraph prevede che si terrà la prossima primavera o in estate. Al momento la data più gettonata è quella del 2 giugno 2023, in cui ricorrerebbe anche il 70esimo anniversario dell’...

gippu1 : Primo gol segnato da una Nazionale extra-UK all'Inghilterra di Elisabetta II: Amedeo Amadei (Italia), 18 maggio 1… - robicassandra : RT @Valori_it: Carlo III potrà avere idee ambientaliste ma il problema è l’istituzione che rappresenta. Una casa regnante complice, quando… - Valori_it : Carlo III potrà avere idee ambientaliste ma il problema è l’istituzione che rappresenta. Una casa regnante complice… - antoniorosato72 : Gb, la sterlina cambia testa reale: ecco la nuova moneta col volto di Re Carlo III. - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Presentate le prime monete con l'effigie di re Carlo III Opera dello scultor… -

La Royal Mint, zecca britannica, ha presentato le prime monete con l'effigie di reche entreranno presto in cirolazione. L'effigie e' stata realizzata dallo scultore Martin Jennings. Sulle monete da 50p il profilo e' orientato verso sinistra, al contrario di quelle della regina Elisabetta. La zecca reale ha messo in mostra i 50 pence con il volto del nuovo monarca e una speciale edizione commemorativa del valore di 5 sterline. Quelle con il ritratto della regina Elisabetta continueranno ...