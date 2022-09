Rambo | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 30 settembre 2022): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, venerdì 30 settembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda(First Blood),del 1982 diretto da Ted Kotcheff. La pellicola, con protagonista Sylvester Stallone, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1972 Primo sangue (First Blood) scritto da David Morrell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Johnè un veterano della guerra del Vietnam che ha fatto parte di un’unità d’élite delle United States Army Special Forces e ha ricevuto la Medal of Honor. Tornato negli Stati Uniti, si reca nei pressi di Hope, nello stato di Washington, per andare a trovare uno dei suoi amici d’unità, Delmar Berry, ma la madre di Berry gli riferirà che purtroppo Delmar è morto di cancro a causa dell’esposizione ...

