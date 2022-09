"Questo Paese ha un problema". Il meteorologo contro Salvini, Merlino gelata | Video (Di venerdì 30 settembre 2022) "Devo dare una pessima notizia a Paolo. Non servi oggi, Matteo Salvini ha già fatto le previsioni meteo e ha detto che domani c'è il sole, confermi?". Myrta Merlino a L'aria che tira si collega con il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona per quello che dovrebbe essere un aggiornamento sul tempo dal sapore leggero. Ma la boutade si trasforma in sparata politica a tempo di record. Pochi secondi prima la regia ha mandato in onda l'intervento del segretario della Lega in piazza a Milano "dagli amici di Coldiretti, perché io mi ricordo degli amici prima delle elezioni ma soprattutto dopo le elezioni". Il meteorologo di La7 contro Salvini: guarda il Video di L'aria che tira Tornata in studio, la Meloni dà la parola a Sottocorona con una battuta. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) "Devo dare una pessima notizia a Paolo. Non servi oggi, Matteoha già fatto le previsioni meteo e ha detto che domani c'è il sole, confermi?". Myrtaa L'aria che tira si collega con ildi La7 Paolo Sottocorona per quello che dovrebbe essere un aggiornamento sul tempo dal sapore leggero. Ma la boutade si trasforma in sparata politica a tempo di record. Pochi secondi prima la regia ha mandato in onda l'intervento del segretario della Lega in piazza a Milano "dagli amici di Coldiretti, perché io mi ricordo degli amici prima delle elezioni ma soprattutto dopo le elezioni". Ildi La7: guarda ildi L'aria che tira Tornata in studio, la Meloni dà la parola a Sottocorona con una battuta. ...

elenabonetti : Faremo un’opposizione ferma e intransigente. Un’opposizione rivolta a garantire che si facciano le misure che servo… - GianlucaVasto : Cresce ogni giorno il cinismo nei confronti degli umili! Oggi ho speso 1 ora a spiegare il Reddito. Poi, quando sa… - Ettore_Rosato : Non possiamo chiudere gli occhi di fronte ai danni che il #RDC sta provocando ai nostri giovani, con un messaggio t… - eIlebelle : magari è solo in questo paese senza culinary decency che fanno così - SSerra67181863 : RT @laltrodiego: Fiano: 'La mia sconfitta? L'antifascismo non è tra le priorità di questo Paese' Forse ha capito che le priorità sono quel… -