Quello che l’opinione pubblica non considera quando si parla di grano italiano ed estero (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono anni che vediamo sostenere da tanti personaggi mediatici e politici la bontà del grano italiano rispetto ai grani provenienti da altri Paesi. Anni in cui abbiamo assistito ad accese battaglie per la difesa del prodotto nazionale. Anni in cui purtroppo non abbiamo visto sufficiente chiarezza da parte degli organi di stampa più tradizionali. Per questo abbiamo deciso, grazie anche all’aiuto di alcuni esperti del settore, di sfatare alcuni miti su grano e pasta. Quanto segue è stato redatto anche grazie al contributo dell’Unione Italiana Food e del produttore Divella, che hanno cortesemente risposto alle nostre domande. Il grano duro, Quello usato per fare la pasta che vediamo nei nostri supermercati, è una nicchia della produzione internazionale di frumento. Stiamo parlando del 5% ... Leggi su butac (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono anni che vediamo sostenere da tanti personaggi mediatici e politici la bontà delrispetto ai grani provenienti da altri Paesi. Anni in cui abbiamo assistito ad accese battaglie per la difesa del prodotto nazionale. Anni in cui purtroppo non abbiamo visto sufficiente chiarezza da parte degli organi di stampa più tradizionali. Per questo abbiamo deciso, grazie anche all’aiuto di alcuni esperti del settore, di sfatare alcuni miti sue pasta. Quanto segue è stato redatto anche grazie al contributo dell’Unione Italiana Food e del produttore Divella, che hanno cortesemente risposto alle nostre domande. Ilduro,usato per fare la pasta che vediamo nei nostri supermercati, è una nicchia della produzione internazionale di frumento. Stiamondo del 5% ...

matteorenzi : Tim Cook, CEO di Apple, riceve la laurea honoris causa dalla Federico II. Sono orgoglioso del lavoro insieme per p… - CarloCalenda : Rula questa è una bassezza. Non si fa politica così e tanto meno giornalismo. Quello che ha fatto il padre della Me… - AngeloCiocca : Il presidente americano #Biden sulle elezioni: 'Avete visto quello che è accaduto in Italia, vedrete quello che acc… - Carla12450515 : @Adnkronos In effetti in quell'occasione, Meloni non ha scritto quello che riporta oggi Jebreal. Per correttezza,… - Dan_Galluzzo : @La63321605 @ercivettone1 L'Europa non tutela solo l'Ucraina dall'attacco ma tutti gli stati membri. Perché così fa… -