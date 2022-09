"Quelle intercettazioni su Saman...". Il legale dei genitori insiste: "Innocenti" (Di venerdì 30 settembre 2022) L'avvocato dei genitori di Saman a ilGiornale.it contesta le intercettazioni. E arriva persino a negare l'omicidio: "Finché non vi è il ritrovamento del corpo non c'è certezza" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) L'avvocato deidia ilGiornale.it contesta le. E arriva persino a negare l'omicidio: "Finché non vi è il ritrovamento del corpo non c'è certezza"

