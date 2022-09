Quarta dose vaccino Covid per tutti: dalla prossima settimana al via con le prenotazioni (Di venerdì 30 settembre 2022) Quarta dose vaccino Covid: in queste ore e nei prossimi giorni potrà fare richiesta tutta la popolazione di età superiore ai 12 anni. Le varie Regioni si stanno organizzando per permettere le prenotazioni. Quarta dose vaccino Covid per tutti Da oggi 30 settembre si parte con la Quarta dose (anche con i nuovi vaccini bivalenti) per tutti colore che hanno più di 12 anni e che hanno ricevuto la dose precedente di vaccino o che hanno contratto Covid-19 da almeno 120 giorni. Come da ultime indicazioni del Ministero della Salute del 23/9/2022 la somministrazione della Quarta dose (nota ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 settembre 2022): in queste ore e nei prossimi giorni potrà fare richiesta tutta la popolazione di età superiore ai 12 anni. Le varie Regioni si stanno organizzando per permettere leperDa oggi 30 settembre si parte con la(anche con i nuovi vaccini bivalenti) percolore che hanno più di 12 anni e che hanno ricevuto laprecedente dio che hanno contratto-19 da almeno 120 giorni. Come da ultime indicazioni del Ministero della Salute del 23/9/2022 la somministrazione della(nota ...

RegLombardia : Da oggi 30/09 i cittadini di età pari o superiore a 12 anni possono prenotare l’appuntamento per la quarta dose del… - LaVeritaWeb : Prima dell’addio, l’esecutivo nomina il consiglio del Cnap, branca della Fondazione biotecnopolo. Arruolati Parisi,… - LaVeritaWeb : Escluse le stime sugli over 60: gli unici a cui può servire il booster Più casi in chi è stato inoculato da poco? D… - fabriziodavoli1 : @Marco_dreams Ma perché non fate la quarta dose che Speranza si lamenta? - tremendoandre : RT @barbarab1974: Lombardia, da oggi si aprono le prenotazioni della quarta dose per tutti gli over 12 - -