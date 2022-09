Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nella classifica ATP? Nuovo best ranking! E se vincesse a Sofia… (Di venerdì 30 settembre 2022) Lorenzo Musetti ha raggiunto il suo best ranking dopo essersi qualificato alla semifinale del torneo ATP 250 di Sòfia. Il toscano ha sconfitto il tedesco Jan Lennard Struff e si è issato al 26mo posto virtuale della classifica ATP con 1.437 punti all’attivo. L’azzurro tornerà in campo domani per fronteggiare lo svizzero Huesler, avversario che sembra essere ampiamente alla portata del nostro portacolori. Il 20enne volerebbe a quota 1.497 in caso di qualificazione alla finale e supererebbe anche il britannico Daniel Evans, diventando virtualmente numero 25. Se dovesse vincere il torneo di Sòfia volerebbe a quota 1.597 punti e ridurrebbe il distacco nei confronti della 24ma piazza occupata dal bulgaro Grigor Dimitrov con 1.640 punti. C’è un solo avversario che potrebbe sopravanzare ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022)ha raggiunto il suoranking dopo essersi qualificato alla semifinale del torneo250 di Sòfia. Il toscano ha sconfitto il tedesco Jan Lennard Struff e si è issato al 26mo posto virtuale dellacon 1.437 punti all’attivo. L’azzurro tornerà in campo domani per fronteggiare lo svizzero Huesler, avversario che sembra essere ampiamente alla portata del nostro portacolori. Il 20enne volerebbe a quota 1.497 in caso di qualificazione alla finale e supererebbe anche il britannico Daniel Evans, diventando virtualmente numero 25. Se dovesse vincere il torneo di Sòfia volerebbe a quota 1.597 punti e ridurrebbe il distacco nei confronti della 24ma piazza occupata dal bulgaro Grigor Dimitrov con 1.640 punti. C’è un solo avversario che potrebbe sopravanzare ...

