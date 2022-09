Quando San Marino rischiò la guerra civile (Di venerdì 30 settembre 2022) 65 anni fa la piccola repubblica era l'unica in Europa governata dai comunisti, finché sfiorando lo scontro armato i democristiani appoggiati dall'Italia presero il potere Leggi su ilpost (Di venerdì 30 settembre 2022) 65 anni fa la piccola repubblica era l'unica in Europa governata dai comunisti, finché sfiorando lo scontro armato i democristiani appoggiati dall'Italia presero il potere

