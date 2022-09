Quando e di quanto aumenteranno le bollette dell’energia elettrica e del gas (Di venerdì 30 settembre 2022) Lo scenario era prevedibile e senza quella lunga serie di interventi mirati fatti dal governo nel corso dei mesi, l’aumento delle bollette (sia per quel che riguarda il comparto luce, che per il gas) sarebbe stato ancora maggiore. A spiegarlo è stata l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) mostrando la cornice all’interno della quale l’ultimo trimestre del 2022 porterà all’ennesimo caro energia nel nostro Paese. L’aumento dei costi all’ingrosso di elettricità e gas – che dipendono dalle fluttuazioni sulle quotazioni nel listino di Amsterdam provocate dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni tra l’Europa e la Russia) – sarà visibile già dalla prossima bolletta che gli italiani riceveranno. Aumento bollette, Quando arriveranno e chi avrà i nuovi rincari Il conto da pagare sarà salato. La stessa Arera ha infatti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Lo scenario era prevedibile e senza quella lunga serie di interventi mirati fatti dal governo nel corso dei mesi, l’aumento delle(sia per quel che riguarda il comparto luce, che per il gas) sarebbe stato ancora maggiore. A spiegarlo è stata l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) mostrando la cornice all’interno della quale l’ultimo trimestre del 2022 porterà all’ennesimo caro energia nel nostro Paese. L’aumento dei costi all’ingrosso di elettricità e gas – che dipendono dalle fluttuazioni sulle quotazioni nel listino di Amsterdam provocate dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni tra l’Europa e la Russia) – sarà visibile già dalla prossima bolletta che gli italiani riceveranno. Aumentoarriveranno e chi avrà i nuovi rincari Il conto da pagare sarà salato. La stessa Arera ha infatti ...

