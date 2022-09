Qual è il vero errore dell’Italia sul gas (Di venerdì 30 settembre 2022) “Chi pecora si fa, lupo se lo mangia”. Questo è un adagio popolare romanesco che certo non appartiene al linguaggio felpato delle diplomazie europee e dei consigli dell’Europa. Riassume però molto bene le aspettative di chi si è sentito in questi anni ingiustamente trattato dalla politica, che continuava a magnificare in maniera acritica ripeto acritica l’Europa. In tanti campi è stato troppo comodo invocare l’Europa quando non si era all’altezza di risolvere i problemi a livello nazionale. In questo modo ci siamo fatti pecora di fronte all’Europa, per farsi mangiare dai lupi. Offro alcuni esempi. 1. L’Italia ha due terzi del patrimonio mondiale della cultura ma alla fine non è stata capace di proteggere le sue guide turistiche che hanno una vocazione e una preparazione sicuramente superiore a quella delle guide turistiche degli altri paesi. Ricordate l’esempio dell’idraulico polacco ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 30 settembre 2022) “Chi pecora si fa, lupo se lo mangia”. Questo è un adagio popolare romanesco che certo non appartiene al linguaggio felpato delle diplomazie europee e dei consigli dell’Europa. Riassume però molto bene le aspettative di chi si è sentito in questi anni ingiustamente trattato dalla politica, che continuava a magnificare in maniera acritica ripeto acritica l’Europa. In tanti campi è stato troppo comodo invocare l’Europa quando non si era all’altezza di risolvere i problemi a livello nazionale. In questo modo ci siamo fatti pecora di fronte all’Europa, per farsi mangiare dai lupi. Offro alcuni esempi. 1. L’Italia ha due terzi del patrimonio mondiale della cultura ma alla fine non è stata capace di proteggere le sue guide turistiche che hanno una vocazione e una preparazione sicuramente superiore a quella delle guide turistiche degli altri paesi. Ricordate l’esempio dell’idraulico polacco ...

