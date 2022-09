Putin: “Usa vogliono distruggere anche Italia e altri competitori europei” (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti non vogliono distruggere solo la Russia. Ma anche i loro competitori europei, fra cui l’Italia, la Francia e la Spagna e altri Paesi “con storia di secoli alle spalle”, ha affermato oggi il Presidente russo, Vladimir Putin, nel discorso che ha tenuto al Cremlino prima della firma dei trattati di adesione di quattro regioni occupate dell’Ucraina alla Federazione russa. La scelta dell’Ue di respingere le fonti di energia russe e altre risorse russe sta di fatto portando l’Europa alla deindustrializzazione, alla scalata totale dei mercati europei”, ha aggiunto Putin, in uno sforzo di spaccare l’Occiente, concentrando i suoi attacchi sul mondo anglosassone. Le élite europee. “tutte le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti nonsolo la Russia. Mai loro, fra cui l’, la Francia e la Spagna ePaesi “con storia di secoli alle spalle”, ha affermato oggi il Presidente russo, Vladimir, nel discorso che ha tenuto al Cremlino prima della firma dei trattati di adesione di quattro regioni occupate dell’Ucraina alla Federazione russa. La scelta dell’Ue di respingere le fonti di energia russe e altre risorse russe sta di fatto portando l’Europa alla deindustrializzazione, alla scalata totale dei mercati”, ha aggiunto, in uno sforzo di spaccare l’Occiente, concentrando i suoi attacchi sul mondo anglosassone. Le élite europee. “tutte le ...

