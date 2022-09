Putin riconosce “l’indipendenza” di Kherson e Zaporizhzhia (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato i decreti con cui riconosce “l’indipendenza” delle regioni ucraine di Zaporizhzhia e Kherson. Lo riporta la Tass. Mosca aveva già riconosciuto come indipendenti da Kiev le altre due regioni ucraine, Donetsk e Lugansk, alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina a febbraio. Con una cerimonia al Cremlino, Putin firmerà domani l’annessione unilaterale delle quattro regioni dopo i referendum farsa imposti dalla Russia, ritenuti illegali dalla comunità internazionale. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA – Il presidente russo Vladimirha firmato i decreti con cui” delle regioni ucraine di. Lo riporta la Tass. Mosca aveva già riconosciuto come indipendenti da Kiev le altre due regioni ucraine, Donetsk e Lugansk, alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina a febbraio. Con una cerimonia al Cremlino,firmerà domani l’annessione unilaterale delle quattro regioni dopo i referendum farsa imposti dalla Russia, ritenuti illegali dalla comunità internazionale. L'articolo L'Opinionista.

