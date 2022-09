Putin | ' Le regioni ucraine hanno scelto l' annessione | quelle terre sono nostre per sempre Ora negoziati con Kiev'

(Di venerdì 30 settembre 2022) 'Voglio che mi sentano a, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per'. Lo ha detto il presidente ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin sfida il mondo e annuncia l'annessione dei territori ucraini occupati dopo i referendum farsa. Doma… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La cerimonia di firma dei trattati sull'annessione di nuovi territori alla Russia si terrà domani alle 15… - GiovaQuez : Nel suo discorso #Putin invita l'Ucraina al negoziato ma sulle Regioni annesse: 'VLe persone che vivono nel Lugansk… - DUVAFerdinando : RT @VicinanzaL: Putin ufficializza con una cerimonia al Cremlino l’annessione delle quattro regioni ucraine di Kherson, Zaporizhzhia, Donet… - VedeleAngela : RT @agambella: Putin: la Russia guida una coalizione 'anticoloniale'. mondiale. Sostanzialmente la dichiarazione di annessione delle 4 regi… -

... nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre', ha affermato, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle quattroucraine. L'...Lo scrive il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev su Telegram pubblicando la foto di Vladimire dei quattro leader filo - russi delleucraine appena annesse ...'La dichiarazione di annessione alla Federazione Russa di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupazione militare non hanno alcun valore giuridico o ...La cerimonia, che si è tenuta nella sfarzosa Sala di San Giorgio del Cremlino, ha visto Putin e i governatori russi insediati nelle quattro regioni ucraine firmare i trattati per l’adesione alla ...