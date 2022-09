Putin: «Le 4 regioni ucraine nostre per sempre, ora negoziati». Usa: «Nostri militari in Europa pronti a ogni evenienza» (Di venerdì 30 settembre 2022) «La vittoria sarà nostra!». Dalla Piazza Rossa il presidente russo Vladimir Putin esulta dopo la firma per l'adesione delle quattro regioni ucraine alla Russia. «Il... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 settembre 2022) «La vittoria sarà nostra!». Dalla Piazza Rossa il presidente russo Vladimiresulta dopo la firma per l'adesione delle quattroalla Russia. «Il...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin sfida il mondo e annuncia l'annessione dei territori ucraini occupati dopo i referendum farsa. Doma… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, apren… - captblicero : Nel discorso psichedelico sull'annessione illegale di quattro regioni ucraine (che nemmeno controlla), Putin sta pa… - cio_fas : RT @World24New: L'economia russa è in ginocchio, i russi sono frustrati, si teme un colpo di stato e Putin è in fin di vita Grazie a Dio a… - bevilatazza : RT @World24New: L'economia russa è in ginocchio, i russi sono frustrati, si teme un colpo di stato e Putin è in fin di vita Grazie a Dio a… -