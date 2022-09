Putin | «Le 4 regioni ucraine annesse per sempre alla Russia Ora se Kiev vuole si può trattare la pace» – Il video

(Di venerdì 30 settembre 2022) «Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta».sala Georgievsky al Gran Palazzo del Cremlino, Vladimirha tenuto quel discorso che la stampa di Mosca aveva annunciato come «grandioso» e, soprattutto, ha firmato i trattati di annessione di quattro: Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia. Il presidente russo ha dato una motivazione culturale all’ampio consenso (fino al 93%) ottenuto con i referendum. «Una storia condivisa», ha detto, «nonostante tutte le difficoltà che le generazioni nate dopo la dissoluzione dell’Unione sovietica hanno dovuto affrontare». Le bandiere delle 4sono state sistemate a pochi metri da quella russa e i leader filo russi hanno preso parte tra il pubblico. Alcuni filmati hanno mostrato autobus diretti al Cremlino per assistere al ...

Riconoscendo come parte della Federazione quelleha trasformato almeno in quell'area la guerra da invasione in operazione difensiva che potrebbe esercitare con ogni mezzo a sua ...... nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre ', ha affermato, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle quattroucraine. ... Putin firma i trattati di annessione di quattro regioni ucraine. Strage a Zaporizhzhia - Zelensky: L'Ucraina ha presentato richiesta formale di adesione alla Nato - Zelensky: L'Ucraina ha presentato richiesta formale di adesione alla Nato Poco fa attraverso una nota firmata a nome dei 27 Paesi Ue, il Consiglio europeo ha duramente commentato l’annuncio del presidente Putin, circa l’annessione delle 4 regioni ‘sottratte’ all’Ucraina. La ...Al termine del consiglio di sicurezza, il presidente ucraino ha comunicato di avere fatto richiesta di una procedura rapida per entrare a far parte dell'Alleanza Atlantica ...