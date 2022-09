Putin | ' L' annessione è la volontà del popolo | regioni nostre per sempre'

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin sfida il mondo e annuncia l'annessione dei territori ucraini occupati dopo i referendum farsa. Doma… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La cerimonia di firma dei trattati sull'annessione di nuovi territori alla Russia si terrà domani alle 15… - riotta : L'illegale annessione dei territori #Ucraina da parte di Putin, in violazione del diritto internazionale, allunga l… - sorgnano1 : RT @PietroSalvatori: ??Meloni: 'L'annessione alla Russia di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupaz… - candidoporzus : RT @PietroSalvatori: ??Meloni: 'L'annessione alla Russia di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupaz… -

Leggi Ancheannuncia l'delle quattro regioni occupate: 'Saranno nostri cittadini per sempre'. E a Kiev: 'Smetta di combattere'14.55: "Zone annesse nostre per sempre" "Il popolo ha fatto una scelta netta". Così il presidente russo,al Cremlino,alla cerimonia didelle zone ucraine di Donetsk,Lugansk,Kherson e Zaporizhzhia, dopo i referendum.parla di "volontà di milioni di persone"."L'Urss non esiste più,al ...Il popolo ha scelto e la scelta del popolo è definitiva". Il presidente russo Vladimir Putin si esprime così nel discorso per sancire l'annessione alla Russia delle regioni dell'Ucraina in cui, la ...MOSCA Vladimir Putin ha firmato l’atto con cui le quattro regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia – circa 104 mila chilometri quadrati dell’Ucraina orientale e meridionale ...