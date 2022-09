Putin | il discorso in diretta sulla guerra Russia Ucraina

GuidoDeMartini : ?? REFERENDUM IN UCRAINA ?? La giornalista, secondo cui i risultati verranno rivelati il 30-9 quando è atteso un disc… - GiovaQuez : Nel suo discorso #Putin invita l'Ucraina al negoziato ma sulle Regioni annesse: 'VLe persone che vivono nel Lugansk… - davcarretta : Josep Borrell annuncia la risposta dell'Ue al discorso di Putin: - 'Continueremo a sostenere militarmente l'Ucrain… - niky40786498 : RT @GiovaQuez: Nel suo discorso #Putin invita l'Ucraina al negoziato ma sulle Regioni annesse: 'VLe persone che vivono nel Lugansk, nel Don… - EmiliaBalestri1 : Sto ascoltando il discorso di Putin e mi si attorcigliano le budella. Bugiardo, criminale, assassino! #SlavaUkrainii -

"La gente ha fatto la sua scelta con i referendum in Ucraina" ha esordito. "é la volontà di milioni di persone"Leggi anche Mosca annuncia l'annessione delle regioni ucraine, attesa per la 'festa' e ildi: Draghi conferma il 'no' italiano al riconoscimento Russia isolata,: 'Occidente vuole ...(Adnkronos) – “Il popolo ha scelto e la scelta del popolo è definitiva”. Il presidente russo Vladimir Putin si esprime così nel discorso per sancire l’annessione alla Russia delle regioni dell’Ucraina ...Sordo alle proteste della comunità internazionale, Vladimir Putin ha deciso di procedere ... per la firma dell'atto di adesione e per un discorso del presidente che il suo portavoce ha già ...