Putin | il discorso in diretta sulla guerra Russia Ucraina Biden | «Ora nuove sanzioni»

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il capo del Cremlino ha parlato in occasione della cerimonia di annessione dei territori del Donbass. Meloni: «una minaccia per la sicurezza Ue»

captblicero : Nel discorso psichedelico sull'annessione illegale di quattro regioni ucraine (che nemmeno controlla), Putin sta pa… - GiovaQuez : Nel suo discorso #Putin invita l'Ucraina al negoziato ma sulle Regioni annesse: 'VLe persone che vivono nel Lugansk… - Open_gol : La leader di Fdi condanna il discorso del leader russo: «Ha una visione neo imperialista sovietica». E intanto l'Ue… - maurizioderine : Si materializza uno degli spettri piu' temuti dall'umanita': un pazzo scatenato alla guida di una Paese dotato dell… - giulianol : RT @bordoni_russia: Il discorso di Putin di oggi non centrato sull' annessione del sud Ucraina. Il vero tema: la Russia 'guida una rivoluzi… -

Il trader suggerisce un "pump fino a 20.000 - 20.500$ prima deldi. Poi un grande crollo". In un'ottica potenzialmente più ottimistica, la società di analisi di mercato IncomeSharks ...L'annuncio del presidente ucraino, tramite il proprio canale Telegram , è arrivato a poche ore di distanza daldi Vladimir, che oggi ha firmato i trattati di annessione alla Russia di ...Zelensky, poche ore dopo il discorso fatto da Putin sull'annessione delle regioni ucraine, annuncia di aver firmato il documento che chiede l'adesione accelerata di Kiev nella Nato. Il presidente dell ..."Gli abitanti di Lugansk e Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre", ha affermato Putin, in un discorso al Cremlino nella cerimonia che ha visto la firma degli accordi di ...