Putin ha ucciso il negoziato Ora la guerra s' allunga e s' allarga

(Di venerdì 30 settembre 2022) Le annessioni non rappresentano nulla di buono. L'analista russo Kortunov: "Stiamo andando verso una qualche forma di escalation. La grande incognita è questa allusione al fatto che, sotto alcune circostanze, la Russia potrebbe ricorrere all'uso di armi tattiche nucleari"

Zelensky: "Fermare" Ucraina, esercito verso Lyman: svolta nel Donetsk, lo scenario Immagini e ...NUMERO DUE AMMINISTRAZIONE FILO - RUSSA A KHERSON - Un alto funzionario dell'...AFGHANISTAN Un'esplosione nei pressi di un centro educativo a Kabul ha19 persone, ferendone ... sarebbero legati strettamente ai traffici degli oligarchi russi e dello stesso Vladimir, ...Mentre Vladimir Putin annunciava quattro nuove regioni della Federazione russa, il macellaio ceceno Ramzan Kadyrov si scioglieva in lacrime. La firma sugli accordi di adesione chiude la cerimonia dei ...Lo zar celebra in pompa magna le nuove regioni annesse: "Saranno russe per sempre e le difenderemo con ogni mezzo". Lancia la provocazione del ...