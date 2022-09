Putin celebra l’annessione dei territori occupati: “Alla Russia per sempre” (Di venerdì 30 settembre 2022) Putin proclama solennemente l’annessione Alla Russia dei territori occupati in Ucraina. Lo fa malgrado che le sue truppe siano accerchiate anche a Lyman, nel Donbass. E avverte l’Occidente: “Il mondo unipolare è finito“. Da Bruxelles la risposta della presidente della Commissione Ue, von der Leyen: “l’annessione è illegale e non cambierà nulla.“ “Tutti i territori occupati illegalmente dagli invasori russi – scrive in un tweet Ursula von der Leyen – sono terra ucraina e faranno sempre parte di questa nazione sovrana.” Dal punto di vista di Putin le cose invece cambiano. Almeno su piano formale. A seguito dei referendum plebiscitari che si sono svolti in questi giorni – una “farsa” secondo l’Unione ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 settembre 2022)proclama solennementedeiin Ucraina. Lo fa malgrado che le sue truppe siano accerchiate anche a Lyman, nel Donbass. E avverte l’Occidente: “Il mondo unipolare è finito“. Da Bruxelles la risposta della presidente della Commissione Ue, von der Leyen: “è illegale e non cambierà nulla.“ “Tutti iillegalmente dagli invasori russi – scrive in un tweet Ursula von der Leyen – sono terra ucraina e farannoparte di questa nazione sovrana.” Dal punto di vista dile cose invece cambiano. Almeno su piano formale. A seguito dei referendum plebiscitari che si sono svolti in questi giorni – una “farsa” secondo l’Unione ...

LaRegni : RT @tempoweb: #Putin celebra le annessioni: 'Per sempre' #Zelensky chiede l'adesione alla #Nato - tempoweb : #Putin celebra le annessioni: 'Per sempre' #Zelensky chiede l'adesione alla #Nato - zazoomblog : Guerra Ucraina-Russia le notizie di oggi. Putin celebra le annessioni: Ora Kiev torni al tavolo. Zelensky: Impossib… - infoitinterno : Ucraina, Putin celebra l’annessione dei territori occupati: “Nostri per sempre” - paoloigna1 : Dichiarazione di forza che è anche ammissione di debolezza. E la Z di inizio 'operazione speciale' è sparita Guerra… -