Putin avverte il mondo: "Le regioni annesse russe per sempre" (Di venerdì 30 settembre 2022) "Il popolo ha scelto e la scelta del popolo è definitiva". Il presidente russo Vladimir Putin lancia un messaggio al mondo nel suo discorso al Cremlino per sancire l'annessione alla Russia delle regioni dell'Ucraina in cui, la scorsa settimana, sono stati organizzati i referendum "Gli abitanti delle 4 regioni" - Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk - "diventano nostri cittadini. Saranno russi per sempre" ha detto lo Zar davanti ai vertici del potere russo. "Voglio che mi sentano a Kiev, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre", ha affermato aprendo la cerimonia. L'Ucraina deve "cessare il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta" ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) "Il popolo ha scelto e la scelta del popolo è definitiva". Il presidente russo Vladimirlancia un messaggio alnel suo discorso al Cremlino per sancire l'annessione alla Russia delledell'Ucraina in cui, la scorsa settimana, sono stati organizzati i referendum "Gli abitanti delle 4" - Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk - "diventano nostri cittadini. Saranno russi per" ha detto lo Zar davanti ai vertici del potere russo. "Voglio che mi sentano a Kiev, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per", ha affermato aprendo la cerimonia. L'Ucraina deve "cessare il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta" ...

