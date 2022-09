Putin annuncia l’annessione La mossa di Zelensky

(Di venerdì 30 settembre 2022) Era già statoto nella giornata di ieri. Alle 14 di oggi, Vladimirha tenuto un discorso davanti ai deputati della Duma, ai ministri ed alle autorità militari russe, tutti riuniti al Cremlino. L’aspetto cruciale dell’intervento ha riguardato il riconoscimento delle quattro regioni, Donetsk, Lugansk, Zhaporizhzhia e Kherson alla Federazione, proprio i territori che, in questi lunghi mesi, hanno rappresentato il principale teatro di scontro tra gli invasori e le forze di resistenza ucraine. Già nei giorni scorsi, il portavoce della presidenza, Peskov, aveva dichiarato il pieno appoggio di Mosca ai quesiti referendari indetti, che richiedevano il distacco dal controllo di Kiev, in nome della proclamazione delle quattro repubbliche autonome. Ed il messaggio era stato chiarissimo: qualsiasi attacco, nei confronti delle regioni neo-annesse, si ...

Il presidente russo Vladimirdi avere firmato i trattati per l'annessione delle 4 entità territoriali occupate in Ucraina in seguito ai referendum svolti: le auto - proclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk e le ...... e sembra proprio voler continuare su questo stile il presidente della Federazione Russa Vladimir, che ha recentemente potuto presenziare alla cerimonia di firma dei trattati di annessione a ...Dopo l'annessione delle regioni ucraine alla Russia, la Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia ... americano Joe Biden attaccando l'omologo russo Vladimir Putin. Gli Usa, ha ...Immediata la reazione del presidente ucraino all'annuncio dell'omologo russo. Una chiusura totale che, salvo passi indietro, non lascia spazio ad altre soluzioni se non quella militare, con la definit ...