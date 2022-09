Proteste in Iran, arrestati nove cittadini stranieri: ci sono anche italiani. Amnesty: “C’è l’ordine di reprimere a ogni costo” (Di venerdì 30 settembre 2022) Ci sono anche alcuni italiani tra le persone arrestate in Iran, durante le Proteste che imperversano in piazza. Nel Paese continuano le manifestazioni dopo la morte di Mahsa Amini, la ventiduenne arrestata dalla polizia perché non indossava il velo nel modo richiesto. “nove cittadini stranieri provenienti da Germania, Polonia, Italia, Francia, Paesi Bassi, Svezia e altri sono stati arrestati durante o dietro la scena dei disordini”, ha spiegato il ministero dell’intelligence di Teheran. Intanto, Amnesty International ha denunciato come i vertici delle forze armate abbiano ordinato di reprimere le Proteste di piazza “ad ogni costo”. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Cialcunitra le persone arrestate in, durante leche imperversano in piazza. Nel Paese continuano le manifestazioni dopo la morte di Mahsa Amini, la ventiduenne arrestata dalla polizia perché non indossava il velo nel modo richiesto. “provenienti da Germania, Polonia, Italia, Francia, Paesi Bassi, Svezia e altristatidurante o dietro la scena dei disordini”, ha spiegato il ministero dell’intelligence di Teheran. Intanto,International ha denunciato come i vertici delle forze armate abbiano ordinato diledi piazza “ad”. I ...

