Primo vero giorno da premier per Meloni, ma resta nodo Salvini per il Viminale (Di venerdì 30 settembre 2022) La soluzione del rebus di governo è ancora lontana e, al di là delle rassicurazioni pubbliche, il pressing di Matteo Salvini per il Viminale resta costante. Ma quella di ieri per Giorgia Meloni è stata la prima vera giornata da premier. Certo, formalmente ancora in pectore. Ma l'agenda sin dalla prima mattina è più istituzionale e meno politica che nei giorni precedenti. Niente vertici con gli alleati a discutere dell'esecutivo che verrà, anche se nei prossimi giorni sono previsti colloqui con Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi, dopo quelli avuti con Antonio Tajani e con il leader della Lega. La giornata comincia infatti con un incontro con il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, alla presenza del numero uno del Coni, Giovanni Malagò, durante il quale Meloni ...

