Price cap Ue: la Germania è contraria, l'irritazione di Draghi (Di venerdì 30 settembre 2022) Al Consiglio straordinario dei ministri dell'Energia Roma non recederà dalla sua linea, che è stata condivisa con altri 14 Paesi, tra i quali la Francia. Ad irritare il governo c'è anche lo scudo da 200 miliardi annunciato da Berlino per calmierare prezzi in Germania L'articolo proviene da Firenze Post.

