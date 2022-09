Price cap in Europa? Berlino boccia il progetto Draghi (Di venerdì 30 settembre 2022) Niente da fare, l’Europa si sfalda di fronte al Price cap, il tetto al prezzo delle importazioni di gas naturale dall’esterno dei confini Ue. Nel giorno del Consiglio dei ministri per l’Energia, il 30 settembre, l’unità d’intenti è lontana. Se Mario Draghi predica da mesi la necessità di imporre il Price cap per mitigate i danni energetici dalla Russia, che ha invaso l’Ucraina, il governo tedesco ribadisce che non ne vuol sentir parlare. Il no generalizzato al Price cap del cancelliere della Germania, Olaf Schoz, non arriva per “ragioni ideologiche“, ma perché è necessario “garantire la sicurezza degli approvvigionamenti“, indicano fonti diplomatiche tedesche. Con un tetto su tutte le importazioni di gas “c’è un alto rischio che il Gnl (il gas naturale liquefatto da rigassificare, ndr.) vada verso ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 settembre 2022) Niente da fare, l’si sfalda di fronte alcap, il tetto al prezzo delle importazioni di gas naturale dall’esterno dei confini Ue. Nel giorno del Consiglio dei ministri per l’Energia, il 30 settembre, l’unità d’intenti è lontana. Se Mariopredica da mesi la necessità di imporre ilcap per mitigate i danni energetici dalla Russia, che ha invaso l’Ucraina, il governo tedesco ribadisce che non ne vuol sentir parlare. Il no generalizzato alcap del cancelliere della Germania, Olaf Schoz, non arriva per “ragioni ideologiche“, ma perché è necessario “garantire la sicurezza degli approvvigionamenti“, indicano fonti diplomatiche tedesche. Con un tetto su tutte le importazioni di gas “c’è un alto rischio che il Gnl (il gas naturale liquefatto da rigassificare, ndr.) vada verso ...

