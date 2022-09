Prezzo gas, lontano accordo Ue su tetto. Contatti Draghi-Meloni (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – I Paesi membri dell’Ue sono lontani dal trovare un accordo sul tetto al Prezzo del gas naturale. Sul tema dell’energia, intanto, Contatti tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. CONSIGLIO ENERGIA – Il tetto al Prezzo del gas, in Ue, appare lontano nonostante 15 Stati, tra cui Italia e Francia, abbiano inviato una lettera alla commissaria all’Energia Kadri Simson chiedendole di studiare un price cap sul metano importato in Ue da tutti i fornitori, non solo su quello proveniente dalla Russia. “Non siamo neanche lontanamente vicini ad un consenso sul price cap”, spiega una fonte diplomatica Ue in vista del Consiglio Energia straordinario che si riunisce oggi a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – I Paesi membri dell’Ue sono lontani dal trovare unsulaldel gas naturale. Sul tema dell’energia, intanto,tra il presidente del Consiglio, Mario, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. CONSIGLIO ENERGIA – Ilaldel gas, in Ue, apparenonostante 15 Stati, tra cui Italia e Francia, abbiano inviato una lettera alla commissaria all’Energia Kadri Simson chiedendole di studiare un price cap sul metano importato in Ue da tutti i fornitori, non solo su quello proveniente dalla Russia. “Non siamo neanche lontanamente vicini ad un consenso sul price cap”, spiega una fonte diplomatica Ue in vista del Consiglio Energia straordinario che si riunisce oggi a ...

