Prezzo gas, Cingolani: "Lavoriamo su forchetta" (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Per il gas l'Ue sta lavorando a un "range" di Prezzo, per cui ci sia "sempre una variazione, seguendo le leggi di mercato", ma senza che questa variazione "vada totalmente fuori controllo". A spiegarlo il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, a margine del Consiglio straordinario a Bruxelles. I ministri dell'Energia dei "Paesi energivori" dell'Ue, responsabili per circa l'80% dei consumi, stanno "lavorando" insieme per mettere insieme dei "bullet point" sulle misure necessarie a contenere il Prezzo del gas importato nell'Ue destinati alla Commissione, affinché possa proporre misure concrete per contrastare i rincari del metano, ha affermato Cingolani. Si pensa a un "range" di Prezzo, per cui ci sia "sempre una variazione, seguendo le leggi di mercato", ma senza che ...

