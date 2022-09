Preoccupa la salute mentale di Bellavia, Signorini mette le mani avanti: “Team di psicologi, lo faremo uscire se necessario” (Di venerdì 30 settembre 2022) Marco Bellavia in questi giorni ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip ed ha fatto Preoccupare tutti. Ha più volte pianto, ha chiesto aiuto ai suoi compagni ed ha confessato di non sentirsi bene a livello psicologico. Il termine che ha usato è “squilibrio”. Anche durante le nomination palesi l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha affrontato l’argomento. “Se mi fanno un dispetto nominandomi? Io sarei rimasto volentieri ancora un po’ con loro. Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento. Conto però di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano tutti quanti. Da solo non riesco, in gruppo sono sicuro di sì. Vorrei rimanere qua dentro. Se una persona ha bisogno e gli altri l’aiutano ce la farà, da ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 settembre 2022) Marcoin questi giorni ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip ed ha fattore tutti. Ha più volte pianto, ha chiesto aiuto ai suoi compagni ed ha confessato di non sentirsi bene a livelloco. Il termine che ha usato è “squilibrio”. Anche durante le nomination palesi l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha affrontato l’argomento. “Se mi fanno un dispetto nominandomi? Io sarei rimasto volentieri ancora un po’ con loro. Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento. Conto però di riad andare, se mi date una mano tutti quanti. Da solo non riesco, in gruppo sono sicuro di sì. Vorrei rimanere qua dentro. Se una persona ha bisogno e gli altri l’aiutano ce la farà, da ...

Mariani39886135 : RT @BITCHYFit: Preoccupa la salute mentale di Bellavia, Signorini mette le mani avanti: “Team di psicologi, lo faremo uscire se necessario”… - BITCHYFit : Preoccupa la salute mentale di Bellavia, Signorini mette le mani avanti: “Team di psicologi, lo faremo uscire se ne… - farcelamai : E comunque non sto giustificando le minacce di morte, le offese in tal senso, ecc... Non ne ho mai fatte e mai ne f… - 70_daniele : @albertoinfelise Purtroppo preoccupa visto i nomi che girano tajani Esteri,Bernini alla scuola Moratti alla salute… - AndreaM66756268 : @mai_a_sinistra @GuidoDeMartini Mi preoccupa più il colpo del nuovo ministro della salute. Pare vogliono fare la Ronzulli -