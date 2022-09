Premier League: la Premier League può reinventare il calcio con un All-Star globale: partite contro stelle della Liga, Serie A… (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 08:45:30 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: ‘I tempi’ pubblica esclusivamente che a undici delle stelle della Premier League potrebbe affrontare squadre di punta della Liga spagnola, della Serie A italiana e della BundesLiga tedesca in a All-Star mondiale del calcio mondiale. Il prestigioso quotidiano britannico riporta sulla possibilità di organizzare queste All-Star “in tutto il mondo come mezzo per aumentare il pubblico globale”. Todd Boehly, il primo ideologo del ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 08:45:30 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata aldi casa nostra, riporta quanto segue: ‘I tempi’ pubblica esclusivamente che a undici dellepotrebbe affrontare squadre di puntaspagnola,A italiana eBundestedesca in a All-mondiale delmondiale. Il prestigioso quotidiano britannico riporta sulla possibilità di organizzare queste All-“in tutto il mondo come mezzo per aumentare il pubblico”. Todd Boehly, il primo ideologo del ...

