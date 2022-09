Possibile scandalo in F1! Red Bull avrebbe sforato il Budget Cap nel Mondiale 2021 (Di venerdì 30 settembre 2022) Un nuovo Possibile scandalo in F1. Nel weekend del GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022, il Circus è scosso da una notizia che potrebbe cambiare l’ordine delle cose e alimentare ulteriore tensione nel paddock per i riflessi in pista di certi risultati. Ebbene, stando a quanto riportano testate autorevoli come il Corriere della Sera e il sito tedesco Auto Motor und Sport, la FIA sarebbe intenzionata a fare delle verifiche nei prossimi giorni e settimane sul rispetto o meno del Budget Cap del 2021. Secondo le testate citate, la Red Bull e l’Aston Martin sarebbero andate oltre il tetto di spesa, con la scuderia di Milton Keynes ad aver commesso un’infrazione di entità maggiore. Come è noto, il team anglo-austriaco l’anno scorso ha vinto il titolo con l’olandese Max Verstappen ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Un nuovoin F1. Nel weekend del GP di Singapore, 17° round del2022, il Circus è scosso da una notizia che potrebbe cambiare l’ordine delle cose e alimentare ulteriore tensione nel paddock per i riflessi in pista di certi risultati. Ebbene, stando a quanto riportano testate autorevoli come il Corriere della Sera e il sito tedesco Auto Motor und Sport, la FIA sarebbe intenzionata a fare delle verifiche nei prossimi giorni e settimane sul rispetto o meno delCap del. Secondo le testate citate, la Rede l’Aston Martin sarebbero andate oltre il tetto di spesa, con la scuderia di Milton Keynes ad aver commesso un’infrazione di entità maggiore. Come è noto, il team anglo-austriaco l’anno scorso ha vinto il titolo con l’olandese Max Verstappen ...

