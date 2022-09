Politica, è il tempo delle donne. Per Palazzo Frizzoni la corsa in rosa Carnevali-Gallone? (Di venerdì 30 settembre 2022) Bergamo. La Politica è donna. Ora più che mai, verrebbe da dire. Ora che l’Italia sarà rappresentata, in lungo e in largo, da un presidente del Consiglio che di nome fa Giorgia Meloni. Un sogno che è diventato realtà per la ragazza della Garbatella, quartiere di Roma, cresciuta con la sorella, solo con la mamma, che dopo una vita di militanza, vissuta battendo i marciapiedi della Politica di periferia, fino ad approdare alla corte di re Silvio. Un progetto ambizioso che, probabilmente, se fosse dato chiederglielo, non si sarebbe immaginata nemmeno lei, almeno per le dimensioni che ha preso. E, in tal senso, è sufficiente immaginare che il suo partito, quello di cui Crosetto e La Russa sono stati cofondatori, nel 2013 aveva preso poco più dell’1% delle preferenze, mentre oggi, forte dei suoi 25,99% alla Camera e 26,01% al Senato, è il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 settembre 2022) Bergamo. Laè donna. Ora più che mai, verrebbe da dire. Ora che l’Italia sarà rappresentata, in lungo e in largo, da un presidente del Consiglio che di nome fa Giorgia Meloni. Un sogno che è diventato realtà per la ragazza della Garbatella, quartiere di Roma, cresciuta con la sorella, solo con la mamma, che dopo una vita di militanza, vissuta battendo i marciapiedi delladi periferia, fino ad approdare alla corte di re Silvio. Un progetto ambizioso che, probabilmente, se fosse dato chiederglielo, non si sarebbe immaginata nemmeno lei, almeno per le dimensioni che ha preso. E, in tal senso, è sufficiente immaginare che il suo partito, quello di cui Crosetto e La Russa sono stati cofondatori, nel 2013 aveva preso poco più dell’1%preferenze, mentre oggi, forte dei suoi 25,99% alla Camera e 26,01% al Senato, è il ...

bobogiac : Innanzitutto grazie. È stata una campagna elettorale bellissima. Grazie a tutti coloro che, giorno dopo giorno, han… - NdrCcc : Qualsiasi commento diverso da Rimettiamoci a fare politica attiva subito, è una perdita di tempo. - Paolo_Bargiggia : Lo scandaloso @EnricoLetta: mai dalla parte del popolo, sempre con le lobby e la finanza che affama il Mondo. Nessu… - BlackOutTotale : @matteorenzi Rimane sempre il piccolo particolare, che per entrare in parlamento hai dovuto leccare le chiappe a… - qui78 : RT @michele_geraci: Purtroppo, la situazione diventa ogni giorno più grave È curioso che in queste condizioni, #Draghi trovi tempo per and… -