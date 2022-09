Pnrr, progetto Asia nono nella graduatoria approvata da ministero della Transizione Ecologica (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl dipartimento Sviluppo Sostenibile del ministero della Transizione Ecologica ha approvato la graduatoria dei progetti presentati per la realizzazione di impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti, a valere sui fondi del Pnrr – misura M2C1.1.I1.1 – Linea B, in cui è inserita la proposta inviata dall’Asia, di concerto con il comune di Benevento, per la creazione di un impianto destinato alla selezione e alla valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio nella struttura ex Laser di contrada Olivola. L’intervento, che prevede un contributo a fondo perduto di circa 3,2 milioni di euro, si è posizionato nono in Italia nella classifica stilata dal dicastero e settimo al Sud con ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl dipartimento Sviluppo Sostenibile delha approvato ladei progetti presentati per la realizzazione di impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti, a valere sui fondi del– misura M2C1.1.I1.1 – Linea B, in cui è inserita la proposta inviata dall’, di concerto con il comune di Benevento, per la creazione di un impianto destinato alla selezione e alla valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggiostruttura ex Laser di contrada Olivola. L’intervento, che prevede un contributo a fondo perduto di circa 3,2 milioni di euro, si è posizionatoin Italiaclassifica stilata dal dicastero e settimo al Sud con ...

Gi_Grasselli : RT @SanMartino_Ge: #PNRR: insieme ad @UniGenova per il progetto nazionale ‘Mnesys’ con l'obiettivo di disegnare trattamenti “su misura” per… - SilviaMorbelli : RT @SanMartino_Ge: #PNRR: insieme ad @UniGenova per il progetto nazionale ‘Mnesys’ con l'obiettivo di disegnare trattamenti “su misura” per… - SanMartino_Ge : #PNRR: insieme ad @UniGenova per il progetto nazionale ‘Mnesys’ con l'obiettivo di disegnare trattamenti “su misura… - Federugby : prima riunione #insieme a @ComuneCernusco e Rugby Cernusco per parlare del progetto dedicato al nuovo impianto dedi… - dialessandria : PNRR: Progetto Unico Terzo Valico-Nodo di Genova, firmato il protocollo d’intesa -

Gruppo Forlì e Co.: 'Sull'Hotel della Città la confusione della giunta Zattini mette a rischio il progetto' ... contestualmente dichiara alla stampa che senza i fondi del PNRR l'intervento slitterà perché non ...nelle condizioni minime di conoscenza per contribuire proficuamente alla riuscita del progetto è ... Anagrafe dipendenti pubblici per i nuovi reclutamenti ... una innovazione del settore pubblico prevista dal PNRR nell'ambito della riforma Brunetta. Il ... al fine di contenere i costi e i tempi di realizzazione del progetto. Progetti PNRR e Capitolato Speciale d’appalto BibLus-net PNRR, Missione 5: approvati schemi di accordo col Ministero Si tratta di quasi 2,8 milioni di euro di interventi per l'inclusione sociale e l'implementazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità Corrispondono a un totale di 2.799.258,77 euro le ... Progetto vita indipendente, l’assessore Ciciola: “Incentivare autonomia di chi vive con disabilità” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... ... contestualmente dichiara alla stampa che senza i fondi dell'intervento slitterà perché non ...nelle condizioni minime di conoscenza per contribuire proficuamente alla riuscita delè ...... una innovazione del settore pubblico prevista dalnell'ambito della riforma Brunetta. Il ... al fine di contenere i costi e i tempi di realizzazione delSi tratta di quasi 2,8 milioni di euro di interventi per l'inclusione sociale e l'implementazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità Corrispondono a un totale di 2.799.258,77 euro le ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...