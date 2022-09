Pizzighettone | bufera per la corsa delle lumache

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) Milano, 30 set. (Adnkronos) - E' polemica sulla '' in programma domenica 2 ottobre a, in provincia di Cremona. L'evento, durante il quale gareggeranno 270 chiocciole lungo una pista lunga un metro, è al centro di critiche da parte degli animalisti che oltre a definire la manifestazione come una "pagliacciata diseducativa", nelle scorse ore hanno affisso striscioni di protesta in vari punti del piccolo paese nel cremonese. Una posizione che fa insorgere chi, con le, ci lavora. Come la Confederazione italiana elicicoltori, i cui membri allevano questi molluschi gasteropodi rigorosamente al naturale senza usare mangime ma solo con insalata, bietole e cavoli. "Questa polemica ci fa un po' ridere - dice all'Adnkronos Giovanni Avagnina presidente onorario di Cie - ...