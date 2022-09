‘Piove troppo assai’ studente chiede al sindaco di chiudere le scuole: ‘Come faccio se scrivete così male’ (Di venerdì 30 settembre 2022) Uno studente chiede al sindaco di chiudere le scuole, ma la sua risposta spiazza tutti. I fatti sono accaduti a San Giorgio a Cremano, dove il primo cittadino Giorgio Zinno ha ricevuto la richiesta da parte di uno studio di chiudere le scuole a causa dell’allerta meteo. Il botta e risposta tra lo studente e il sindaco Il ragazzo ha inviato un messaggio al sindaco Zinno su Facebook ma il suo errore grammaticale non è passati inosservato agli occhi del primo cittadino, che ha ironizzato sull’accaduto correggendo anche lo studente. E’ lo stesso Giorgio Zinno, nella provincia di Napoli, a raccontare i fatti sui social, sollevando il problema della poca istruzione e della chiusura delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022) Unoaldile, ma la sua risposta spiazza tutti. I fatti sono accaduti a San Giorgio a Cremano, dove il primo cittadino Giorgio Zinno ha ricevuto la richiesta da parte di uno studio dilea causa dell’allerta meteo. Il botta e risposta tra loe ilIl ragazzo ha inviato un messaggio alZinno su Facebook ma il suo errore grammaticale non è passati inosservato agli occhi del primo cittadino, che ha ironizzato sull’accaduto correggendo anche lo. E’ lo stesso Giorgio Zinno, nella provincia di Napoli, a raccontare i fatti sui social, sollevando il problema della poca istruzione e della chiusura delle ...

