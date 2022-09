SerieA : Oggi un ospite d'eccezione all'IBC di Lissone: Stefano Pioli è il primo coach della #SerieATIM?? a farci visita! ??… - sportli26181512 : Pioli, visita al centro di produzione della Lega e alle sale Var: Pioli, visita al centro di produzione della Lega… - Gazzetta_it : Pioli, visita al centro di produzione della Lega e alle sale Var - DarioMraghiFan : RT @SerieA: Oggi un ospite d'eccezione all'IBC di Lissone: Stefano Pioli è il primo coach della #SerieATIM?? a farci visita! ?? @acmilan http… - Riccard17045943 : RT @SerieA: Oggi un ospite d'eccezione all'IBC di Lissone: Stefano Pioli è il primo coach della #SerieATIM?? a farci visita! ?? @acmilan http… -

Pianeta Milan

E' il primo allenatore del nostro campionato ad averci messo piede, e quindi ci stava una piccola "celebrazione". Come pubblicato sui social della Lega Serie A, Stefanoha fattoall'International Broadcast Center (IBC) di Lissone (provincia di Monza - Brianza), ovvero il nuovo centro di produzione immagini della Lega dove vengono realizzate e conservate ...Il Milan faall'Empoli in occasione dell'ottava giornata di Serie A 2022/2023 . Si gioca alle 20:45 di ...sa di non potersi permettere di sottovalutare questa sfida. Spazio ad Olivier ... Milan, Stefano Pioli ha fatto visita all’IBC di Lissone | News Come pubblicato sui social della Lega Serie A, Stefano Pioli ha fatto visita all’International Broadcast Center (IBC) di Lissone (provincia di Monza-Brianza), ovvero il nuovo centro di produzione ...I canali social della Lega Serie A hanno pubblicato uno scatto che ritrae mister Pioli in visita all'International Broadcast Centre di Lissone, un centro di produzione della Lega Calcio ...