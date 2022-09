Pier Silvio Berlusconi | arriva il clamoroso no | scacco matto proprio da lei

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ridefinire i palinsesti televisivi non deve essere stato semplice per, dopo il rifiuto rifilato da una nota star. A svelarlo ci ha pensato la diretta interessata, la quale ha preferito ritornare in Rai in un celebre programma: ecco di chi si tratta. La stagione televisiva 2022-2023 è ormai iniziata da diverse settimane … L'articolo proviene da Velvet Gossip.