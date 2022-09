Petrachi | «Kvara e Kim? Un rischio lo avrei preso | l’altro no»

sportli26181512 : Petrachi rivela: “Kvara me lo ero segnato, Kim invece era macchinoso” - SportdelSud : ???? Gianluca #Petrachi, ex direttore sportivo di Roma e Torino, si è espresso sul calciomercato del #Napoli e sulla… - sscalcionapoli1 : Petrachi: “Torino tra gli avversari più difficili. Kvara? Era nella mia lista” -

"Il Napoli ha lavorato non bene ma benissimo continua- . Hanno ceduto con grande maestria e poi hanno preso dei giocatori funzionali alla squadra .me lo ero già appuntato , il ...A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' è intervenuto Gianluca, direttore sportivo: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieCOLPI –«Kvaratskhelia e Kim Ci vuole coraggio e bisogna essere competenti. Kvaratskhelia lo conosco e avevo scritto sui miei appunti che fosse da prendere. Penso che Giuntoli abbia avuto coraggio a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...