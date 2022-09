Pesaro: Capitale Italiana della Cultura, cosa vedere? Tutti i segreti della città (Di venerdì 30 settembre 2022) Life&People.it Tutti coloro che pensano a Pesaro unicamente come a una graziosa cittadina balneare dovranno ricredersi: è stata proprio la città marchigiana, infatti, ad essere eletta Capitale Italiana della Cultura 2024. Un onore che, come è ovvio, le apre infinite possibilità sul fronte turistico e offre agli appassionati d’arte, storia e architettura un’ottima scusa per visitare il borgo sull’Adriatico. Ma che cosa vedere, di preciso, a Pesaro? Da dove partire per scoprire tutte le bellezze della città? Ecco alcuni consigli di viaggio. Pesaro Capitale Italiana ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 30 settembre 2022) Life&People.itcoloro che pensano aunicamente come a una graziosa cittadina balneare dovranno ricredersi: è stata proprio lamarchigiana, infatti, ad essere eletta2024. Un onore che, come è ovvio, le apre infinite possibilità sul fronte turistico e offre agli appassionati d’arte, storia e architettura un’ottima scusa per visitare il borgo sull’Adriatico. Ma che, di preciso, a? Da dove partire per scoprire tutte le bellezze? Ecco alcuni consigli di viaggio....

pesaronews : Pesaro riceve Wolfsburg nell’“anno dell’Italia”. Perugini e Murgia: «Nel 2023, nella città tedesca, il lancio della… - viverepesaro : Pesaro riceve Wolfsburg. Perugini e Murgia: 'Nel 2023, nella città tedesca, il lancio della Capitale italiana della… - RiccardoConcett : #Torino capitale dell'innovazione: in autunno cinque festival legati al mondo della tecnologia. Riccardo Concetti.… - aurolovesvic : @mmrydingg nooo io voto per pesaro come nuova capitale amo - pesaronews : In anteprima a Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, Ascanio Celestini presenta il suo ultimo libro illustra… -