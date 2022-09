(Di venerdì 30 settembre 2022) Sky ha annunciato un nuovo rinnovo pluriennale della partnership con la Formula 1 che la consolida come official broadcaster in tutti i Paesi in cui Sky è presente. In Italia, quindi, la Formula 1 sarà su...

Digital-Sat News

Marzio, Executive Vice President Sport di: 'La Formula 1 è un pilastro della Casa dello Sport. È un'eccellenza all'interno dell'offerta diSport e di. È un contenuto che ...... per far sentire il nostro abbonato al centro della migliore esperienza di visione possibile ', continua Marzio, Executive Vice President Sport di. Ha commentato la rinnovata ... Perrelli (Sky Sport): «Velocità, passione, tecnologia. La F1 su Sky fino al 2027» Una copertura live in esclusiva di tutte le gare in calendario con qualifiche e sessioni di prove libere su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con una selezione di Gran Premi in diretta anche su TV8.La F1 sarà ancora in chiaro su Tv8, con una selezione di Gp anche in diretta. Domenicali: «La F1 ha registrato una crescita enorme negli ultimi anni e non posso pensare a un partner migliore» ...