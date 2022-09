Perché This England è la serie da non perdere: Kenneth Branagh è Boris Johnson, quasi meglio dell’originale (Di venerdì 30 settembre 2022) This England è la serie tv con Kenneth Branagh da non perdere. Va in onda stasera in tv su Sky Atlantic e racconta di come Boris Johnson e il suo governo hanno affrontato la prima ondata della pandemia da Covid-19. Foto Sky Putin assomiglia all’elfo Dobby, quello di Harry Potter. George Bush è un texano strabico e guerrafondaio, non eletto e incoerente. Non parliamo poi di Donald Trump: evita certe parti di New York per paura di incontrarlo! Senza contare cosa dice di donne, gay, Islam… No, non sono le battute di un comico. Ma ciò che pensa l’ex Primo Ministro di Sua Maestà (c’era ancora la regina Elisabetta), Boris Johnson. Comicia così This England. La serie in sei ... Leggi su amica (Di venerdì 30 settembre 2022)è latv conda non. Va in onda stasera in tv su Sky Atlantic e racconta di comee il suo governo hanno affrontato la prima ondata della pandemia da Covid-19. Foto Sky Putin assomiglia all’elfo Dobby, quello di Harry Potter. George Bush è un texano strabico e guerrafondaio, non eletto e incoerente. Non parliamo poi di Donald Trump: evita certe parti di New York per paura di incontrarlo! Senza contare cosa dice di donne, gay, Islam… No, non sono le battute di un comico. Ma ciò che pensa l’ex Primo Ministro di Sua Maestà (c’era ancora la regina Elisabetta),. Comicia così. Lain sei ...

