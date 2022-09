Perché nella sessualità esiste ancora il doppio standard (Di venerdì 30 settembre 2022) Quando si parla di doppio standard si fa riferimento a quel meccanismo secondo cui lo stesso comportamento viene valutato in maniera diversa a seconda di chi è a metterlo in atto. Non conta solo quello che si fa, ma anche chi lo fa. In materia di (etero) sessualità è ancora piuttosto radicato quello che vincola in maniera diametralmente opposta la reputazione al numero di partner. Per un ragazzo raccontare di essere andato a letto con molte ragazze è un modo di vantarsi, mentre una ragazza è incoraggiata a mantenere una certa discrezione e se possibile arrotondare per difetto il numero dei suoi ex, pena l’essere bollata come “facile”. Alla base di questo particolare doppio standard c’è il preconcetto che vuole uomini e ragazzi sempre interessati al sesso (quasi a rasentare ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 settembre 2022) Quando si parla disi fa riferimento a quel meccanismo secondo cui lo stesso comportamento viene valutato in maniera diversa a seconda di chi è a metterlo in atto. Non conta solo quello che si fa, ma anche chi lo fa. In materia di (etero)piuttosto radicato quello che vincola in maniera diametralmente opposta la reputazione al numero di partner. Per un ragazzo raccontare di essere andato a letto con molte ragazze è un modo di vantarsi, mentre una ragazza è incoraggiata a mantenere una certa discrezione e se possibile arrotondare per difetto il numero dei suoi ex, pena l’essere bollata come “facile”. Alla base di questo particolarec’è il preconcetto che vuole uomini e ragazzi sempre interessati al sesso (quasi a rasentare ...

